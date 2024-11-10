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وزارة التربية : وقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 10-11-2024 05:37 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قررت وزارة التربية والتعليم، استناداً لأحكام الفقرة ( أ/1) من المادة الرابعة من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وتعديلاتها، إيقاف الرحلات المدرسية اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي.

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وبحسب تعميم للوزارة على مدارس المملكة ، ستستأنف الرحلات في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 15 آذار المقبل.

 
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