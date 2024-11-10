وزارة التربية : وقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قررت وزارة التربية والتعليم، استناداً لأحكام الفقرة ( أ/1) من المادة الرابعة من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وتعديلاتها، إيقاف الرحلات المدرسية اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي.

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