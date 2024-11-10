وزارة التربية : وقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

وبحسب تعميم للوزارة على مدارس المملكة ، ستستأنف الرحلات في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 15 آذار المقبل.
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