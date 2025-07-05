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وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات. وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتو
وزارة التربية
 
السبت، 05-07-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات.

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وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين كانت متباينة في عددها حيث كان أعلاها مخالفة إلغاء دورتين وسجلت بحق 350 مشتركا، فيما كانت عقوبة إلغاء المبحث بحق 213 مشتركا وعقوبة إلغاء الدورة بحق 73 مشتركا وعقوبة الإنذار بحق 63 مشتركا وعقوبة إلغاء دورتين بحق 7 مشتركين.


وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت مع بدء الامتحانات عددا من الرسائل والإرشادات والتحذيرات للمشتركين في الامتحان، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية.


وحذرت المشتركين من اصطحاب أي من "أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية والأقلام بأنواعها" إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات والتأكيد على ترك كل ما يتعلق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان.


ويشارك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025/الامتحان العام، 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و 62410 من طلبة الدراسة الخاصة.

 
 
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