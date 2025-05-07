الأربعاء 2025-05-07 04:43 م
 

وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة جدارا توقعان إتفاقية تعاون في مجال التدريب الميداني لطلبة الجامعة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأربعاء، 07-05-2025 04:18 م
الوكيل الإخباري-   وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون، في مركز الوزارة اليوم الأربعاء، إتفاقية تعاون؛ لتنفيذ برامج التدريب الميداني المعتمدة لطلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة، في الدور والمراكز والمؤسسات التابعة للوزارة، بحضور رئيس هيئة المديرين للجامعة شكري المراشدة، وعدد من مسؤولي الوزارة والجامعة.  اضافة اعلان


وأكدّت بني مصطفى على أهمية هذه الإتفاقية مع جامعة جدارا، والتي تدشن شراكة جديدة مع الجامعات في مجال التدريب الميداني لطلبتها، بهدف إكسابهم الممارسات الفضلى في تقديم الخدمات الإجتماعية للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وبرامجها، خلال فترة تدريبهم الميداني في المديريات والمراكز والدور التابعة للوزارة. 
 
وأشارت إلى أهمية هذا التعاون في مجال التدريب الميداني والعملي لطلبة الجامعة، في التخصصات التربوية والإجتماعية، وسيما وأن الوزارة تقود الجهود الوطنية لمهننة العمل الاجتماعي، بعد إقرار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، والذي جاء بعد إقرار قانون التنمية الاجتماعية للعام 2024، والذي سيمكّن مقدمي الخدمات والعاملين الاجتماعيين من الحصول على شهادات مزاولة المهنة، بعد إجتيازهم للبرنامج التدريبي في هذا المجال، وإكسابهم المهارات اللازمة، وبما سيسهم في الإرتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان

أخبار محلية ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة جدارا توقعان إتفاقية تعاون في مجال التدريب الميداني لطلبة الجامعة

فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق المراكز الأربعة الأولى في رالي جزر الكناري

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق المراكز الأربعة الأولى في رالي جزر الكناري

أبناء عشائر المقابلة وسما الروسان الكنانية يرفعون وثيقة تأييد ودعم للملك

أخبار محلية أبناء عشائر المقابلة وسما الروسان الكنانية يرفعون وثيقة تأييد ودعم للملك

بير

فيديو منوع رصدت كاميرا قناة مكة المكرمة لحظة عفوية لأحد الأطفال أثناء أداء الصلاة

لاا ىاى

فيديو منوع في السودان : شخص لم يعجبه صوت المطرب ، فقرر رميه بالكرسي وضربه

لفلاى

فيديو منوع شاب يؤدي مجموعة من التمارين الخاصة لإبراز خط الفك وجعله أكثر جاذبية



 
 





الأكثر مشاهدة