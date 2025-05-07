وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة جدارا توقعان إتفاقية تعاون في مجال التدريب الميداني لطلبة الجامعة

وأكدّت بني مصطفى على أهمية هذه الإتفاقية مع جامعة جدارا، والتي تدشن شراكة جديدة مع الجامعات في مجال التدريب الميداني لطلبتها، بهدف إكسابهم الممارسات الفضلى في تقديم الخدمات الإجتماعية للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وبرامجها، خلال فترة تدريبهم الميداني في المديريات والمراكز والدور التابعة للوزارة.
وأشارت إلى أهمية هذا التعاون في مجال التدريب الميداني والعملي لطلبة الجامعة، في التخصصات التربوية والإجتماعية، وسيما وأن الوزارة تقود الجهود الوطنية لمهننة العمل الاجتماعي، بعد إقرار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، والذي جاء بعد إقرار قانون التنمية الاجتماعية للعام 2024، والذي سيمكّن مقدمي الخدمات والعاملين الاجتماعيين من الحصول على شهادات مزاولة المهنة، بعد إجتيازهم للبرنامج التدريبي في هذا المجال، وإكسابهم المهارات اللازمة، وبما سيسهم في الإرتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة.
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