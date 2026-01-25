وزارة التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة

07:01 ص

الوكيل الإخباري- تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية الأحد، باستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بمدافئ آمنة للأسر المستحقة، ضمن حملة "شتاء آمن" التي أطلقتها الوزارة منذ بداية فصل الشتاء.





وقالت وزيرة التنمية بني مصطفى، إن المبادرة تهدف لحماية الأسر وضمان سلامتها، مشيرة إلى أن الاستبدال يشترط تسليم المدافئ القديمة لغايات إتلافها.



وأضافت بني مصطفى أن الوزارة عممت على مديريات التنمية الاجتماعية للبدء باستقبال طلبات استبدال المدافئ، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قوائم جاهزة ستبدأ بصرف المدافئ لها الأحد.



وكان مجلس الوزراء قد قرر، تكليف وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأُسر المستحقَّة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مراكز التَّنمية الاجتماعيَّة في المحافظات وتكيَّة أم علي، وذلك في إطار الحماية الاجتماعيَّة، وضمن حملة شتاء آمن التي انطلقت منذ بداية فصل الشِّتاء.

