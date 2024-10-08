 
الثلاثاء 2024-10-08 09:44 ص
 

وزارة الداخلية: الإفراج عن 472 موقوفا إداريا

م
وزارة الداخلية
الثلاثاء، 08-10-2024 09:01 ص

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 472 موقوفاً إداريا.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا الاجراء، بعد أن تم دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

 
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