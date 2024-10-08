وزارة الداخلية: الإفراج عن 472 موقوفا إداريا

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا الاجراء، بعد أن تم دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
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