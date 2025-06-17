الثلاثاء 2025-06-17 04:14 م
 

وزارة الداخلية: عودة أكثر من 80 ألف لاجئ سوري طواعية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   كشف وزير الداخلية، مازن الفراية، عن عودة ما يزيد عن 80 ألف لاجئ إلى سوريا عودة طواعية.

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وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عودة قرابة 200 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بحلول نهاية العام 2025، من بين 1.5 مليون لاجئ سيعودون من دول الجوار مجتمعة.

 
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