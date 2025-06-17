وزارة الداخلية: عودة أكثر من 80 ألف لاجئ سوري طواعية

وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عودة قرابة 200 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بحلول نهاية العام 2025، من بين 1.5 مليون لاجئ سيعودون من دول الجوار مجتمعة.
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