وزارة الزراعة: الأمطار الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد وتعزز الغطاء النباتي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الإثنين، 23-03-2026 11:04 م

الوكيل الإخباري-   أكد مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة المهندس بكر البلاونة، أن الهطولات المطرية الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد في مختلف مناطق المملكة، نظراً لما تحمله من آثار إيجابية مباشرة على التربة والإنتاج النباتي والحيواني.

وقال البلاونة لوكالة الأنباء الأردنية"بترا"، إن هذه الأمطار تسهم بشكل كبير في غسل التربة من الأملاح المتراكمة، ما يعزز خصوبتها ويرفع من جاهزيتها للزراعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المحاصيل وكميات الإنتاج، لافتًا أن توفر الرطوبة في التربة خلال هذه الفترة يعد عاملاً أساسياً في إنجاح عمليات البذار، متوقعاً موسماً زراعياً أفضل مقارنة بالعام الماضي.


وأشار إلى أن الأمطار سيكون لها أثر واضح على المحاصيل الحقلية، مثل القمح والشعير والعدس، حيث تنعكس إيجاباً على الإنتاج من حيث الكمية والنوعية، كما تمتد هذه الفوائد لتشمل الأشجار المثمرة، ما يعزز إنتاجيتها ويحسن جودة ثمارها.

 
 


