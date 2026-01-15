وزارة الزراعة تبحث ومنظمة الفاو مبادرة "يدا بيد"

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، اليوم الخميس، وفدا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ضم ممثل المنظمة في عمان نبيل عساف، ومسؤول السياسات في مكتب الفاو للشرق الأدنى وشمال إفريقيا محمد أحمد، ومسؤولة البرامج في مقر المنظمة في روما دوبرافكا بوجيك.

وقدم وفد "الفاو" إيجازا حول مبادرة "يدا بيد" التي ترعاها المنظمة، وتهدف إلى إزالة العوائق التي تواجه عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، بما يمكن الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من توجيه الاستثمارات والسياسات الزراعية والغذائية على أسس علمية قائمة على البيانات، كما استعرض الوفد الجهود التي بذلتها المنظمة في عدد من دول المنطقة لنشر المبادرة وحشد التأييد والمشاركة فيها.



وأكد الخريسات، أهمية المبادرة المقترحة، وضرورة البناء على الشراكات القائمة مع المنظمات الدولية، وتكثيف الجهود لتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في التخطيط وصنع السياسات الزراعية.



وأكد الدور القيادي الذي تضطلع به وزارة الزراعة في دعم الاستثمار الزراعي وتحديد الفرص المتاحة في القطاع، إلى جانب الدور المحوري لمؤسسات الدولة ذات العلاقة، ومنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الاستثمار، ودائرة الإحصاءات العامة.



وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول آلية تنفيذ المبادرة، والجهود المطلوبة لإنجاحها، وأفضل سبل التشبيك والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بهدف الخروج بخارطة طريق استثمارية زراعية متكاملة، تمهيدا لعرضها في المؤتمر الدولي للاستثمار الزراعي المزمع عقده في مدينة روما خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي، لطرحها على المانحين والمستثمرين والقطاع الخاص الدولي.



ويهدف هذا التوجه إلى إبراز الإمكانات الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي الأردني، مع التركيز على السلع ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتحديد المناطق الجغرافية الأنسب للاستثمار الزراعي، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كنقطة جذب للاستثمار الزراعي العالمي.