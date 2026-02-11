وزارة الزراعة: توجه لإطلاق منصة لتتبع الحليب المجفف ومنع استخدامه بتصنيع الألبان

03:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764013 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الزراعي والجودة المهندس خليل عمرو عن العمل على إطلاق منصة لتتبع الحليب المجفف وآليات استخدامه في الأردن. اضافة اعلان





وقال عمرو خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إن المنصة يجري إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالإضافة إلى شراكة مع عدد من الجهات مثل الصناعة والتجارة والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.



وأضاف أن الهدف من المنصة هو وقف استخدام الحليب المجفف في تصنيع الألبان الطازجة ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات الفنية للتصنيع أو الإضرار بجودة المنتج الوطني.



وأشار عمرو إلى أن 44 شركة كانت تستخدم الحليب المجفف في عام 2024، فيما تقلص العدد إلى 28 شركة خلال العام الماضي.



وبيّن أن الشركات كانت تستغل الثغرات بين الجهات الرقابية ولكن تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف ذات العلاقة ساعد وزارة الزراعة على إغلاق كل الثغرات.

تم نسخ الرابط





