الأربعاء 2026-02-11 05:02 م

وزارة الزراعة: توجه لإطلاق منصة لتتبع الحليب المجفف ومنع استخدامه بتصنيع الألبان

ن
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-02-2026 03:10 م
الوكيل الإخباري- كشف مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق الزراعي والجودة المهندس خليل عمرو عن العمل على إطلاق منصة لتتبع الحليب المجفف وآليات استخدامه في الأردن.اضافة اعلان


وقال عمرو خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إن المنصة يجري إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالإضافة إلى شراكة مع عدد من الجهات مثل الصناعة والتجارة والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.

وأضاف أن الهدف من المنصة هو وقف استخدام الحليب المجفف في تصنيع الألبان الطازجة ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات الفنية للتصنيع أو الإضرار بجودة المنتج الوطني.

وأشار عمرو إلى أن 44 شركة كانت تستخدم الحليب المجفف في عام 2024، فيما تقلص العدد إلى 28 شركة خلال العام الماضي.

وبيّن أن الشركات كانت تستغل الثغرات بين الجهات الرقابية ولكن تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف ذات العلاقة ساعد وزارة الزراعة على إغلاق كل الثغرات. 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام ينظم ندوة بعنوان “الأمن والاستقرار في الأردن: إنجازات متواصلة في عهد جلالة الملك”

أخبار محلية الأمن العام ينظم ندوة بعنوان “الأمن والاستقرار في الأردن: إنجازات متواصلة في عهد جلالة الملك”

العيسوي: سياسة الملك الحكيمة تعزز مسيرة الأردن وترسخ حضوره إقليميا ودوليا

أخبار محلية العيسوي: سياسة الملك الحكيمة تعزز مسيرة الأردن وترسخ حضوره إقليميا ودوليا

ت

أخبار الشركات [دعوة] حدث Galaxy Unpacked فبراير 2026: هاتف جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينتقل لمستوى جديد

ا

أخبار الشركات الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية"

ل

أخبار محلية التعليم العالي: تحديد دوام الطلبة في رمضان من صلاحيات الجامعات

"عزم النيابية" تلتقي المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تلتقي المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية

توضيح هام من الإفتاء الأردنية حول رؤية الهلال والحسابات الفلكية

أخبار محلية توضيح هام من الإفتاء الأردنية حول رؤية الهلال والحسابات الفلكية

بيان شديد اللهجة من المستقلة للانتخاب حول خليفة الجراح في مجلس النواب

أخبار محلية بيان شديد اللهجة من المستقلة للانتخاب حول خليفة الجراح في مجلس النواب



 






الأكثر مشاهدة