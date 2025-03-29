السبت 2025-03-29 04:02 م
 

وزارة السياحة والآثار تعلن عن تنظيم فعاليات في عيد الفطر

ا
أرشيفية
 
السبت، 29-03-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في المدرج الروماني (الساحة الهاشمية) بالعاصمة عمان بالتعاون مع أمانة عمان، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، تتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والغنائية الموجهة إلى جميع أفراد العائلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأجواء الاحتفالية ونشر البهجة بين المواطنين والزوار خلال أيام العيد.


وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي في سياق دعم الحركة السياحية المحلية وإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة، داعية الجميع إلى المشاركة والاستمتاع بالأجواء المميزة.


وهنأت الوزارة المواطنين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، متمنية للجميع عيدًا سعيدًا وأوقاتًا ممتعة برفقة الأهل والأحبة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزارة السياحة والآثار تعلن عن تنظيم فعاليات في عيد الفطر

لا

المرأة والجمال طرق فعالة لتخفيف الهالات السوداء في العيد

تات

فن ومشاهير ما حقيقة تلقي عابد فهد سيارة من بشار الأسد؟ (فيديو)

ا

أخبار محلية احتمالات أن يكون غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر في الأردن

ا

أخبار محلية أماكن تحري الهلال.. أيها سيكشف عن موعد العيد في الأردن؟

بر

منوعات 7 خدمات فندقية لا يعرفها الكثيرون

ا

فلسطين استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص بقصف مخيم الشابورة

قلق

فن ومشاهير مفاجأة مدوية في "سيد الناس": الكشف عن القاتل الحقيقي في الحلقة 29!



 
 





الأكثر مشاهدة