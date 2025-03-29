وزارة السياحة والآثار تعلن عن تنظيم فعاليات في عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في المدرج الروماني (الساحة الهاشمية) بالعاصمة عمان بالتعاون مع أمانة عمان، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، تتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والغنائية الموجهة إلى جميع أفراد العائلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأجواء الاحتفالية ونشر البهجة بين المواطنين والزوار خلال أيام العيد.



وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي في سياق دعم الحركة السياحية المحلية وإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة، داعية الجميع إلى المشاركة والاستمتاع بالأجواء المميزة.