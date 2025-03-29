وزارة السياحة والآثار تعلن عن تنظيم فعاليات في عيد الفطر

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، تتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والغنائية الموجهة إلى جميع أفراد العائلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأجواء الاحتفالية ونشر البهجة بين المواطنين والزوار خلال أيام العيد.
وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي في سياق دعم الحركة السياحية المحلية وإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة، داعية الجميع إلى المشاركة والاستمتاع بالأجواء المميزة.
وهنأت الوزارة المواطنين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، متمنية للجميع عيدًا سعيدًا وأوقاتًا ممتعة برفقة الأهل والأحبة.
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