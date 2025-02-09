وزارة الشباب و"قرية الثقافات" توقّعان اتفاقية للتدريب

ووقع الاتفاقية وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، ومدير عام الشركة عمير موسى، بحضور الأمين العام بالوكالة الدكتور ياسين الهليل، ومساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية الدكتور إبراهيم الشخانبة.
وأكد الشديفات، حرص الوزارة على تمكين الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجالات .
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