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وزارة الشباب و"قرية الثقافات" توقّعان اتفاقية للتدريب

وزارة الشباب و"قرية الثقافات" توقّعان اتفاقية للتدريب
وزارة الشباب و"قرية الثقافات" توقّعان اتفاقية للتدريب
الأحد، 09-02-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-    وقعت وزارة الشباب وشركة قرية الثقافات للتعليم والتدريب، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي في اللغة الإنجليزية ضمن منحة تدريبية من قبل الشركة، تستهدف 2500 شاب وشابة من محافظات المملكة كافة ضمن الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق.

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ووقع الاتفاقية وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، ومدير عام الشركة عمير موسى، بحضور الأمين العام بالوكالة الدكتور ياسين الهليل، ومساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية الدكتور إبراهيم الشخانبة.


وأكد الشديفات، حرص الوزارة على تمكين الشباب وبناء قدراتهم في مختلف المجالات .

 
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