وزارة الصحة تتسلم معدات طبية من اليابان

وكانت الحكومتان الأردنية واليابانية قد وقعتا في تموز 2020، اتفاقية تقدم بموجبها اليابان منحة للأردن بقيمة 400 مليون ين ياباني "ما يعادل نحو 2.6 مليون دولار" دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا، ولتوفير أجهزة ومعدات طبية بهدف دعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي، وذلك ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، هدفت هذه المنحة إلى تعزيز قدرة وزارة الصحة من خلال توفير المعدات الطبية، مثل أنظمة التصوير الإشعاعي الرقمي وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب، التي تم توزيعها على 10 مستشفيات حكومية في مختلف أنحاء المملكة، حيث ساهمت هذه المبادرة في مكافحة الأردن لفيروس كورونا وجهود الحفاظ على الحياة.
وأشار الشبول إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين الأردن واليابان والتعاون القائم في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها التعاون في المجال الصحي.
وقدم الشكر لحكومة وشعب اليابان على الدعم المقدم لوزارة الصحة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي لهذا الدعم في تعزيز النظام الصحي من خلال رفد المستشفيات بالمعدات الطبية.
من جهته، قال السفير الياباني أوكوياما جيرو، "إن هذا المشروع بدأ بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي في نيسان 2020 لدعم الأردن في مكافحة فيروس كورونا وجهود الحفاظ على الحياة".
وأشار الى أن سرعة انتشار فيروس كورونا لم يعرض حياة البشر للخطر فحسب، بل تسبب أيضاً في اضطرابات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما أثر على الأفراد على مستوى العالم، مبينا أنه استجابة لذاك الوضع، قدمت حكومة اليابان منحة تضمنت أنظمة التصوير الإشعاعي الرقمي وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب وأجهزة المراقبة المركزية، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة السريرية التي تم توزيعها على 10 مستشفيات في مختلف أنحاء المملكة.
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