وزارة الصحة تحتفل بعيد استقلال المملكة الثمانين

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بعيد الاستقلال الـ80 للمملكة، بمشاركة موظفي الوزارة وأبنائهم.





وأكد المشاركون خلال الاحتفال الذي رعاه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية في وجدان الأردنيين، ودورها الكبير في تعزيز مسيرة الإنجاز والعطاء والاستمرار في تطوير القطاع الصحي التقني والطبي، مجددين العهد والولاء للقيادة الهاشمية المواصلة مسيرة البناء والتقدم لخدمة الوطن والمواطن.



واشتمل الاحتفال على فعاليات عبرت عن الاعتزاز بمنجزات الوطن التي تحققت خلال العقود الثمانية الماضية.







