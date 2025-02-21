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وزارة الصناعة والتجارة: توجه لزيادة إنتاج الدواجن بنسبة 30% تمهيدًا لشهر رمضان المبارك

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 11:25 م

الوكيل الإخباري- كشفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي عن توجه لزيادة إنتاج الدواجن بنسبة 30% تمهيدًا لشهر رمضان المبارك.

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واكدت الزعبي في حديث  لبرنامج ستون دقيقة الذي يبث  عبر التلفزيون الاردني أنّ المخزون الاستراتيجي لسلع يزيد الإقبال عليها في رمضان، متوفر بكميات تزيد عن مقدار المخزون الآمن

 

 واشارت الى إنّ أبرز السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز، يمنع تصديرها او استيرادها.

   

وبينت أنّ الوزارة ستوزع الجولات الرقابية على الأسواق، على جولتين، صباحية ومسائية، وكلاهما قبل الإفطار، في حين أنّ آخر 10 أيام من الشهر المبارك ستصبح 3 جولات واحدة منها بعد الإفطار، للرقابة على الأسعار وتوفر السلعة.

 


 


 
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