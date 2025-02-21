وزارة الصناعة والتجارة: توجه لزيادة إنتاج الدواجن بنسبة 30% تمهيدًا لشهر رمضان المبارك

وبينت أنّ الوزارة ستوزع الجولات الرقابية على الأسواق، على جولتين، صباحية ومسائية، وكلاهما قبل الإفطار، في حين أنّ آخر 10 أيام من الشهر المبارك ستصبح 3 جولات واحدة منها بعد الإفطار، للرقابة على الأسعار وتوفر السلعة.
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