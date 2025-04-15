وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

وأوعز الوزير الدكتور صالح الخرابشة لكوادر الوزارة بتزيين المباني والساحات وتوزيع العلم الأردني على الموظفين والمراجعين والمواطنين في محيط الوزارة بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بأهمية العلم كرمز للسيادة والهوية الوطنية.
وأكد أهمية هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وتعزيز معاني الولاء والانتماء، حيث يأتي الاحتفال بيوم العلم هذا العام باعتباره مناسبة وطنية جامعة ترسخ رمزية العلم الأردني ودلالاته الوطنية.
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