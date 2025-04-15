وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

الوكيل الإخباري- تحتفل أسرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 نيسان.

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وأوعز الوزير الدكتور صالح الخرابشة لكوادر الوزارة بتزيين المباني والساحات وتوزيع العلم الأردني على الموظفين والمراجعين والمواطنين في محيط الوزارة بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بأهمية العلم كرمز للسيادة والهوية الوطنية.