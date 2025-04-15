الثلاثاء 2025-04-15 01:15 م
 

وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
 
الثلاثاء، 15-04-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-    تحتفل أسرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 نيسان.

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وأوعز الوزير الدكتور صالح الخرابشة لكوادر الوزارة بتزيين المباني والساحات وتوزيع العلم الأردني على الموظفين والمراجعين والمواطنين في محيط الوزارة بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بأهمية العلم كرمز للسيادة والهوية الوطنية.


وأكد أهمية هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وتعزيز معاني الولاء والانتماء، حيث يأتي الاحتفال بيوم العلم هذا العام باعتباره مناسبة وطنية جامعة ترسخ رمزية العلم الأردني ودلالاته الوطنية.

 
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