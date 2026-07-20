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وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية

وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية
وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية
 
الإثنين، 20-07-2026 03:25 م

الوكيل الإخباري-   استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكريه، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، والوفد المرافق له، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.

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وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي كناكريه بالوفد الضيف، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعين القضائي والعدلي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين.

 

واستعرض كناكريه أبرز ملامح النظام القضائي في المملكة، مبيناً أنواع المحاكم واختصاصاتها، إلى جانب الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم السلطة القضائية من خلال توفير الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والتشريعية، بما يعزز كفاءة العمل القضائي.

 
 


gnews

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