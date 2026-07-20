وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية

وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي كناكريه بالوفد الضيف، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعين القضائي والعدلي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين.
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