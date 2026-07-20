وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية

الوكيل الإخباري- استقبل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكريه، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، والوفد المرافق له، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.

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وفي مستهل اللقاء، رحّب القاضي كناكريه بالوفد الضيف، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعين القضائي والعدلي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين.