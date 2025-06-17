وزارة العدل تعلن انتقال قصر عدل معان إلى مقره الجديد

ويقع المبنى الجديد في منطقة سطح معان، بالقرب من مديرية شرطة معان ومحافظة معان، على شارع مكة بجانب ميدان سليمان عوجان. وللاستفسار، يمكن التواصل عبر الهاتف رقم 03/2132470 أو الفاكس 03/2132641.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة بليغة وأخرى متوسطة بحادث دهس بعد دوار الرجيب
-
شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً لتوريد محولات فولتية
-
اطلاق صافرات انذار انتهاء الخطر في الاردن
-
إطلاق صفارات الإنذار في الاردن
-
اصابة شخص بحريق روف في الفحيص
-
سقوط شظايا في الطرة بلواء الرمثا جراء انفجار طائرة مسيرة
-
21 دولة من بينها الأردن تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران
-
الخيرية الهاشمية تنفذ مشروع سقيا الماء في منطقة بحر خانيونس