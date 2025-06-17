الثلاثاء 2025-06-17 08:36 ص
 

وزارة العدل تعلن انتقال قصر عدل معان إلى مقره الجديد

وزارة العدل
وزارة العدل
 
الثلاثاء، 17-06-2025 07:31 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل عن انتقال قصر عدل معان إلى مبناه الجديد، على أن يبدأ مباشرة أعماله فيه اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025.اضافة اعلان


ويقع المبنى الجديد في منطقة سطح معان، بالقرب من مديرية شرطة معان ومحافظة معان، على شارع مكة بجانب ميدان سليمان عوجان. وللاستفسار، يمكن التواصل عبر الهاتف رقم 03/2132470 أو الفاكس 03/2132641.


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