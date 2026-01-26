وزارة العدل: 38.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها في 2025

ونفذت وزارة العدل 316 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) خلال عام 2025، على أشخاص ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية، بدلاً من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل.
