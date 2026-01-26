الإثنين 2026-01-26 10:41 ص

وزارة العدل: 38.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها في 2025

وزارة العدل
وزارة العدل
 
الإثنين، 26-01-2026 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة العدل، أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال عام  2025 بلغ 38.5 مليون ورقة.

ونفذت وزارة العدل 316 حالة رقابة إلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) خلال عام 2025، على أشخاص ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية، بدلاً من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل.

