وزارة العمل: أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سيتم مخالفته بغرامة 800 دينار

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن أبناء الأردنيات معفيون من تصريح العمل، ولا ينطبق عليهم قرار تسفير الطلبة غير الأردنيين الذي يعملون في السوق.

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وأكدت وزارة العمل، الأحد، أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في بيان صحفي أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة الجامعات الرسمية والخاصة كافة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.



وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الالتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.