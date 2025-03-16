 
الأحد 2025-03-16 09:51 م
 




            

        








    

        

        

            وزارة العمل: أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سيتم مخالفته بغرامة 800 دينار
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                صورة عامة للعاصمة عمان
            
                

                    العاصمة عمان
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        08:32 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن أبناء الأردنيات معفيون من تصريح العمل، ولا ينطبق عليهم قرار تسفير الطلبة غير الأردنيين الذي يعملون في السوق.
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وأكدت وزارة العمل، الأحد، أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في بيان صحفي أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة الجامعات الرسمية والخاصة كافة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.

وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الالتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            وزارة العمل: أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سيتم مخالفته بغرامة 800 دينار
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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