وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

وبيّن مدير عمل الطفيلة، عثمان المصري، أنه تم استقبال مجموعة من الشباب الباحثين عن العمل بغية توفير فرص عمل لهم في شركة تعمل في مجال الأغذية، لافتًا إلى أن فعاليات اليوم الوظيفي تأتي لدعم الجهود بين القطاعين العام والخاص، والتشبيك مع الاحتياجات التشغيلية المتوفرة لدى الشركات العاملة في الجنوب، بما يتلاءم مع كفاءات الشباب العملية والعلمية، ويسهم في اندماجهم في السوق بطرق سلسة وممنهجة.
