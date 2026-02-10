الثلاثاء 2026-02-10 05:06 م

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

الثلاثاء، 10-02-2026 03:35 م
الوكيل الإخباري-  نظمت وزارة العمل/مديرية التشغيل المركزي، بالتعاون مع مديرية عمل الطفيلة، اليوم الثلاثاء، يومًا وظيفيًا تم خلاله إجراء مقابلات وظيفية بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال الأغذية داخل إقليم الجنوب، بهدف توفير فرص عمل للباحثين عن العمل من أبناء الطفيلة.اضافة اعلان


وبيّن مدير عمل الطفيلة، عثمان المصري، أنه تم استقبال مجموعة من الشباب الباحثين عن العمل بغية توفير فرص عمل لهم في شركة تعمل في مجال الأغذية، لافتًا إلى أن فعاليات اليوم الوظيفي تأتي لدعم الجهود بين القطاعين العام والخاص، والتشبيك مع الاحتياجات التشغيلية المتوفرة لدى الشركات العاملة في الجنوب، بما يتلاءم مع كفاءات الشباب العملية والعلمية، ويسهم في اندماجهم في السوق بطرق سلسة وممنهجة.
 
 


