السبت 2026-07-11 10:29 م

وزارة العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل بمصنع في المفرق

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 08:22 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن يتم تداوله حول تسريح أحد المصانع في المفرق لـ4 آلاف عامل غير صحيح.

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وبين الزيود أن المصنع الوحيد المتعثر ماليا في المفرق مصنع واحد ويشغل 60 عاملا وعاملة وجميعهم أردنيين، مؤكدا أن الوزارة تتابع ملف المصنع منذ فترة.

 
 


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أخبار محلية وزارة العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل بمصنع في المفرق



 
 






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