وزارة العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل بمصنع في المفرق

وبين الزيود أن المصنع الوحيد المتعثر ماليا في المفرق مصنع واحد ويشغل 60 عاملا وعاملة وجميعهم أردنيين، مؤكدا أن الوزارة تتابع ملف المصنع منذ فترة.
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