وزارة العمل: ساعات دوام القطاع العام في رمضان لا يشمل القطاع الخاص

وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.
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