 
الأربعاء 2025-02-12 12:11 م
 

وزارة العمل: ساعات دوام القطاع العام في رمضان لا يشمل القطاع الخاص

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة العمل أن تحديد ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.
 
gnews

أحدث الأخبار

يص

طب وصحة لماذا تشعر ببرودة القدمين دائماً؟ تعرف على الأسباب والحلول

ا

شؤون برلمانية الخلايلة إلى كل المشككين بمواقف الأردن: اسكتوا

النائب محمد جميل الظهراوي

شؤون برلمانية الظهراوي: من زيّف وأوّل كلام الملك لا يريد بالأردن وشعبه خيراً

ب

شؤون برلمانية عطية: موقف الملك كان واضحا برفض التهجير والتوطين

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ممممممممممم

طب وصحة 5 فوائد مذهلة تحصل عليها عند تناول ليمونة يوميا

ل

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

ترامب

شؤون برلمانية العرموطي: يجب عزل ترامب في مصحة نفسية



 




الأكثر مشاهدة