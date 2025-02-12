وزارة العمل: ساعات دوام القطاع العام في رمضان لا يشمل القطاع الخاص

10:15 ص

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة العمل أن تحديد ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص. اضافة اعلان





وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.



