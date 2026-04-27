وزارة العمل: ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة قسم تفتيش عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، إن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من العام الحالي 941 زيارة لمنشآت مختلفة لرصد حالات عمالة الأطفال والحد منها، أسفرت عن رصد 24 مخالفة وتوجيه 66 إنذاراً بحق أصحاب العمل المخالفين.

وأضافت درويش أنه خلال تلك الجولات تم اكتشاف 63 حالة طفل عامل في سوق العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.