الإثنين 2026-04-27 08:54 م

وزارة العمل: ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

وزارة العمل
 
الإثنين، 27-04-2026 07:34 م

الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة قسم تفتيش عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، إن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من العام الحالي 941 زيارة لمنشآت مختلفة لرصد حالات عمالة الأطفال والحد منها، أسفرت عن رصد 24 مخالفة وتوجيه 66 إنذاراً بحق أصحاب العمل المخالفين.

اضافة اعلان


وأضافت درويش  أنه خلال تلك الجولات تم اكتشاف 63 حالة طفل عامل في سوق العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.


وأشارت إلى أن وزارة العمل تتجه إلى إعداد نظام مراقبة إلكتروني جديد لرصد حالات عمل الأطفال في الأردن، يربط بين الوزارة وإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، إضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى بنود نظام حماية الطفل لسنة 2024.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 