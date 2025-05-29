الخميس 2025-05-29 08:33 م
 

وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا

المصاعد في مبنى الوزارة
مصعد في مبنى وزارة العمل
 
الخميس، 29-05-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن المصاعد في مبنى الوزارة في منطقة العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا.اضافة اعلان


وبين أنه بحسب اوراق نقابة مكاتب الاستقدام الموثقة والموقعة من النقابة تثبت أنه لا يوجد اي تأخير في انجاز معاملات المراجعين للمديرية.

وأوضح الزيود أن المديرية أنجزت على سبيل المثال لا الحصر خلال يومي الأربعاء والخميس 1231 معاملة، مشيرا إلى أن المعاملات التي انجزت هي معاملات استقدام عاملات، اصدار تصريح لأول مرة، تجديد وتغيير كفيل الكتروني ويدوي، استبدال عاملات من داخل وخارج المملكة، ترحيل تصاريح عمل إلى مديرية الإقامة والحدود لطباعة الإقامة والتصريح.

ولفت إلى أنه يوجد في مديرية العاملين 3 أقسام قسم التفتيش، قسم شؤون المكاتب والتأمين والتراخيص وقسم الاستخدام.

وأضاف أن قسم التفتيش خلال يومي الاربعاء والخميس أنجز 62 معاملة تنازل بعد جهد مع المكاتب والعاملات واصحاب المنازل، إضافة إلى الجهد الرقابي الذي يبذله فرق التفتيش لمتابعة الشكاوى والجولات التفتيشية، إضافة إلى جهد التوجيه والارشاد للمراجعين.
 
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