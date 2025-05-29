وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا

وبين أنه بحسب اوراق نقابة مكاتب الاستقدام الموثقة والموقعة من النقابة تثبت أنه لا يوجد اي تأخير في انجاز معاملات المراجعين للمديرية.
وأوضح الزيود أن المديرية أنجزت على سبيل المثال لا الحصر خلال يومي الأربعاء والخميس 1231 معاملة، مشيرا إلى أن المعاملات التي انجزت هي معاملات استقدام عاملات، اصدار تصريح لأول مرة، تجديد وتغيير كفيل الكتروني ويدوي، استبدال عاملات من داخل وخارج المملكة، ترحيل تصاريح عمل إلى مديرية الإقامة والحدود لطباعة الإقامة والتصريح.
ولفت إلى أنه يوجد في مديرية العاملين 3 أقسام قسم التفتيش، قسم شؤون المكاتب والتأمين والتراخيص وقسم الاستخدام.
وأضاف أن قسم التفتيش خلال يومي الاربعاء والخميس أنجز 62 معاملة تنازل بعد جهد مع المكاتب والعاملات واصحاب المنازل، إضافة إلى الجهد الرقابي الذي يبذله فرق التفتيش لمتابعة الشكاوى والجولات التفتيشية، إضافة إلى جهد التوجيه والارشاد للمراجعين.
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