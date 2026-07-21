وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول

وقال الزيود ، إن الإقبال على توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء لا يزال "عند مستوى متوسط"، رغم تبقي أكثر من شهرين على انتهاء المهلة.
وكانت الحكومة أعلنت إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة لكافة الجنسيات وفق مهلة بدأت منذ 15 حزيران 2026، وتنتهي في 30 أيلول من العام ذاته.
ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الأوضاع، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل انتهاء المهلة.
وأوضح أنه لا توجد نية لتمديد فترة توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن المدة الممنوحة كافية لتمكين أصحاب العمل وأصحاب المنازل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي
-
المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب
-
مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة
-
سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة
-
وزير الصناعة يبحث في واشنطن فتح آفاق جديدة أمام قطاع الألبسة الأردني
-
مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال النصف الأول من 2026
-
القوات المسلحة تحبط تهديدًا جويًا بعد رصد خمس مسيّرات
-
حسان يوجه باستحداث مشاغل تدريبية حديثة في معهد تدريب مهني الرمثا