الثلاثاء 2026-07-21 12:07 م

وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول

مبنى وزارة العمل
وزارة العمل
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات أكثر من 321 ألف تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والإنشاءات، وفق الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود.

اضافة اعلان


وقال الزيود  ، إن الإقبال على توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء لا يزال "عند مستوى متوسط"، رغم تبقي أكثر من شهرين على انتهاء المهلة.
وكانت الحكومة أعلنت إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة لكافة الجنسيات وفق مهلة بدأت منذ 15 حزيران 2026، وتنتهي في 30 أيلول من العام ذاته.


ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الأوضاع، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل انتهاء المهلة.


وأوضح أنه لا توجد نية لتمديد فترة توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن المدة الممنوحة كافية لتمكين أصحاب العمل وأصحاب المنازل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي

أخبار محلية عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي

المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب

مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة

أخبار محلية مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة

"الإدارية النيابية" تواصل بحث قانون الإدارة المحلية وسط نقاشات موسعة

شؤون برلمانية "الإدارية النيابية" تواصل بحث قانون الإدارة المحلية وسط نقاشات موسعة

عزم النيابية: أمن الأردن وسيادته خط أحمر لا يمكن تجاوزه

شؤون برلمانية عزم النيابية: أمن الأردن وسيادته خط أحمر لا يمكن تجاوزه

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول

سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة

أخبار محلية سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 