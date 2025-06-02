وزارة للصحة تنظيم يوما علميا حول التصلب اللويحي

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الصحة اليوم الاثنين، يوما علميا لتعزيز المعرفة في التعامل ورعاية مرضى التصلب اللويحي، نظمته مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية في الوزارة ومركز التصلب اللويحي في مستشفيات البشير، بمناسبة اليوم العالمي للتصلب اللويحي، في إطار السعي المستمر لتعزيز التوعية وبناء قدرات الكوادر الصحية.

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وافتتح اليوم العلمي مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين، مندوبا عن وزير الصحة.



وقال بيان للوزارة، إن هذا النشاط يأتي استكمالا لسلسلة من الورشات العلمية المتخصصة التي تنظمها الوزارة للكوادر الطبية والصيدلانية، بهدف رفع كفاءتها في التعامل مع مرض التصلب اللويحي، وتعزيز المعرفة حول أحدث الأساليب العلاجية والدوائية المتبعة في رعاية المرضى.