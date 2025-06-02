وزارة للصحة تنظيم يوما علميا حول التصلب اللويحي

وافتتح اليوم العلمي مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين، مندوبا عن وزير الصحة.
وقال بيان للوزارة، إن هذا النشاط يأتي استكمالا لسلسلة من الورشات العلمية المتخصصة التي تنظمها الوزارة للكوادر الطبية والصيدلانية، بهدف رفع كفاءتها في التعامل مع مرض التصلب اللويحي، وتعزيز المعرفة حول أحدث الأساليب العلاجية والدوائية المتبعة في رعاية المرضى.
وأكد القائمون على الفعالية أهمية هذا النوع من اللقاءات العلمية في دعم الجهود الوطنية نحو تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمصابين بهذا المرض المزمن، بما ينسجم مع أهداف وزارة الصحة في تطوير الخدمات العلاجية والصيدلانية .
-
أخبار متعلقة
-
نقابة التخليص: تمديد فترة الاعفاء من غرامات القضايا الجمركية خطوة إيجابية
-
ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران
-
"تنشيط السياحة" تنظّم ورشة عمل في العراق لتعزيز التعاون السياحي
-
بلدية لواء الطيبة تطلق خدمة إلكترونية لتنظيم طلبات جمع مخلفات الأضاحي
-
الديوان الملكي يعزي آل خزنة كاتبي
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
وزارة الاوقاف تعلن موعد صلاة العيد
-
الشريدة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك