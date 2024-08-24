 
السبت 2024-08-24 03:31 م
 

 

وزيرة التنمية الإجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر

وزارة التنمية الإجتماعية
وزارة التنمية الإجتماعية
السبت، 24-08-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري-    نعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، المرحوم الدكتور محمد خير مامسر، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

اضافة اعلان


وأعربت بني مصطفى، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة المرحوم وذويه، مستذكرة مناقب الفقيد وخدماته التي قدمها خلال توليه وزارة التنمية الاجتماعية، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.


وكان المرحوم الدكتور محمد خير مامسر تولى منصب وزير التنمية الاجتماعية عام 1997.

gnews

أحدث الأخبار

ت

طب وصحة أطعمة على كبار السن تجنبها

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين

تعبيرية

منوعات احترس .. هذا الخطأ يؤدي إلى انفجار التكييف في الصيف !

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وزارة التنمية الإجتماعية

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر

لعبة الفيديو المباعة

تكنولوجيا بوقت قياسي.. بيع 10 ملايين نسخة من لعبة فيديو

ء

طب وصحة لمحبي البندورة.. تعرف على فوائدها وأضرارها

العين والوزير الأسبق الدكتور محمد خير مامسر

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق محمد خير مامسر



 


الأكثر مشاهدة