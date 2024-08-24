وزيرة التنمية الإجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر

وأعربت بني مصطفى، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة المرحوم وذويه، مستذكرة مناقب الفقيد وخدماته التي قدمها خلال توليه وزارة التنمية الاجتماعية، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.
وكان المرحوم الدكتور محمد خير مامسر تولى منصب وزير التنمية الاجتماعية عام 1997.
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