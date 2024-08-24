وزيرة التنمية الإجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر

الوكيل الإخباري- نعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، المرحوم الدكتور محمد خير مامسر، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

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وأعربت بني مصطفى، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة المرحوم وذويه، مستذكرة مناقب الفقيد وخدماته التي قدمها خلال توليه وزارة التنمية الاجتماعية، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.