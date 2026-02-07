وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز "مطمئنة" للفتيات
السبت، 07-02-2026
05:38 م
https://www.alwakeelnews.com/story/763544
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مركز "مطمئنة" في لواء الوسطية بمحافظة إربد، والمتخصص بتقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للفتيات من مختلف محافظات المملكة، ممن يحتجن إلى أشكال محددة من التدخلات الاجتماعية والنفسية والإرشاد والتأهيل.
اضافة اعلان
وقالت بني مصطفى، إن افتتاح المركز، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، يأتي ضمن جهود الوزارة لتقديم رعاية شاملة ومتخصصة للفتيات المستهدفات، عبر برامج علاجية فردية وجماعية، إضافة إلى خدمات التشخيص والتقويم، وفق أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال، مستذكرة أن افتتاح المركز يمثل إنجازا مهما يتزامن مع يوم الوفاء لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ويوم البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني.