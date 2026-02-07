السبت 2026-02-07 08:30 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز "مطمئنة" للفتيات

السبت، 07-02-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مركز "مطمئنة" في لواء الوسطية بمحافظة إربد، والمتخصص بتقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للفتيات من مختلف محافظات المملكة، ممن يحتجن إلى أشكال محددة من التدخلات الاجتماعية والنفسية والإرشاد والتأهيل.

وقالت بني مصطفى، إن افتتاح المركز، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، يأتي ضمن جهود الوزارة لتقديم رعاية شاملة ومتخصصة للفتيات المستهدفات، عبر برامج علاجية فردية وجماعية، إضافة إلى خدمات التشخيص والتقويم، وفق أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال، مستذكرة أن افتتاح المركز يمثل إنجازا مهما يتزامن مع يوم الوفاء لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ويوم البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

 
 


