وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز "مطمئنة" للفتيات

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مركز "مطمئنة" في لواء الوسطية بمحافظة إربد، والمتخصص بتقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للفتيات من مختلف محافظات المملكة، ممن يحتجن إلى أشكال محددة من التدخلات الاجتماعية والنفسية والإرشاد والتأهيل.

