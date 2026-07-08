وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر والكشف عن الإعاقات في لواء بني كنانة

12:34 م

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، وحدة التدخل المبكر والكشف عن الإعاقات في لواء بني كنانة والتي تأتي ضمن الجهود الحكومية في التوسع بالخدمات الدامجة المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء المملكة. اضافة اعلان





وأكدت بني مصطفى، أهمية الوحدة في توفير خدمات دامجة ومتخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة، والتي يأتي استحداثها في لواء بني كنانة في إطار التوجه الوطني في التحول لنهج بدائل الإيواء كنموذج متقدم وفاعل يستثمر بالطاقات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من الاندماج بصورة فاعلة في أسرهم ومجتمعاتهم، بما يعكس التوجيهات الملكية السامية بإيلائهم أفضل سبل الرعاية والحماية ضمن منظومة خدمات متكاملة، وضمن الأولويات الحكومية في المجالات الاجتماعية.







وقالت بني مصطفى إن استحداث وحدة التدخل المبكر في لواء بني كنانة جاء تلبية لاحتياجات اللواء، واستمرارا للجهود الحكومية في إنشاء مزيد من وحدات التدخل المبكر في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الوحدة ستتضمن خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات التي ستركز على برامج التوعية والوقاية والتأهيل بصورة مبكرة من أعمار الأطفال ذوي الإعاقة للحد من آثار الإعاقة عليهم في مراحل عمرية لاحقة.



وأشارت إلى أن إنشاء الوحدة يهدف إلى تسهيل وصول الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم إلى خدماتها المتكاملة والمستدامة، والتي تقدم لأول مرة في اللواء وبصورة مجانية بما يسهم في دعم سبل العيش المستقل لدى الأطفال من ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، ودمجهم في أسرهم ومجتمعاتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة.



كما أشارت إلى أن خدمات الوحدة ستشمل الأطفال ذوي الإعاقة من عمر يوم ولغاية 6 سنوات، وستوفر برامج التربية الخاصة والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي الطبيعي والإرشاد الأسري، والمهارات الحياتية، والتأهيل والتدريب، موعزة بشمول الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة حتى سن الـ 9 من أعمارهم، واستقبال كل الحالات حتى هذا السن استجابة لمطالب واحتياجات الأسر.



وبينت أن الوحدة مجهزة ضمن طاقتها الاستيعابية لاستقبال 60 طفلا من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى 20 حالة لتلقي خدمات التأهيل المجتمعي من قبل كادر متخصص ومؤهل، موجهة بتزويد الوحدة بالألعاب الترويحية والتعليمية الهادفة للأطفال من ذوي الإعاقة من المستفيدين من خدمات الوحدة.



بدورهم، عبر أهالي الأطفال ذوي الإعاقة من منتفعي الوحدة، عن تقديرهم لجهود الوزارة في إنشاء الوحدة، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة لأطفالهم، ما أسهم في تسهيل وصولهم للخدمات وتخفيف الأعباء عليهم.



وحضر افتتاح الوحدة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومتصرف لواء بني كنانة خلدون ارتيمة العبادي، ورئيسة لجنة بلدية اليرموك المهندس منار الردايدة، ورئيسة لجنة بلدية السرو المهندسة ريم أبو الرب، وعدد من مسؤولي الوزارة وصندوق المعونة الوطنية ومن الفعاليات الرسمية والشعبية في اللواء.





