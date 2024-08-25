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وزيرة العمل : استحداث اجازة جديدة 3 أيام للموظفين

وزيرة العمل ناديا الروابدة
ناديا الروابدة
الأحد، 25-08-2024 10:20 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة عن استحداث إجازة جديدة مدفوعة الاجر لحالة وفاة أحد أقارب الدرجة الأولى في مشروع القانون المعدل لقانون العمل.اضافة اعلان


وقالت الروابدة  عبر التلفزيون الأردني  إنّ هذه الإجازة استحدثت لمصلحة العامل وليست موجودة في القانون الحالي.
 
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