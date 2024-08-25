وزيرة العمل : استحداث اجازة جديدة 3 أيام للموظفين

وقالت الروابدة عبر التلفزيون الأردني إنّ هذه الإجازة استحدثت لمصلحة العامل وليست موجودة في القانون الحالي.
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