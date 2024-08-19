وزيرة العمل : رفع إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الاثنين، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 وحد إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام لتصبح 90 يوما.

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وأوضحت الروابدة أن مشروع القانون رفع إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوما لتشجيع المرأة للعمل في القطاع الخاص.