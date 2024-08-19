وزيرة العمل : رفع إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام

وأوضحت الروابدة أن مشروع القانون رفع إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوما لتشجيع المرأة للعمل في القطاع الخاص.
وأضافت أن مشروع القانون نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
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