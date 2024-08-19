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وزيرة العمل : رفع إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام

وزيرة العمل ناديا الروابدة
وزيرة العمل ناديا الروابدة
الإثنين، 19-08-2024 07:46 م

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الاثنين، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 وحد إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام لتصبح 90 يوما.

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وأوضحت الروابدة أن مشروع القانون رفع إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوما لتشجيع المرأة للعمل في القطاع الخاص.


وأضافت أن مشروع القانون نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.

gnews

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