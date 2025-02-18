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وزيرة النقل تتفقد إدارة الأرصاد الجوية

وزيرة النقل تتفقد إدارة الأرصاد الجوية وتطلع على مستجدات الحالة الجوية
وزيرة النقل تتفقد إدارة الأرصاد الجوية وتطلع على مستجدات الحالة الجوية
الثلاثاء، 18-02-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، إدارة الأرصاد الجوية للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الحالة الجوية المرتقبة التي ستؤثر على المملكة نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزيرة التهتموني خلال الزيارة على الدور الحيوي الذي تلعبه الأرصاد الجوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن خدمات الأرصاد تؤثر بشكل مباشر على المواطنين في كل مناحي الحياة.

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 كما أثنت على الجهود المبذولة من قبل كوادر الأرصاد الجوية ودقة النشرات الصادرة، والتي تسهم في التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات من خلال التنبؤات الجوية الدقيقة والتحذيرات المبكرة.

 
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