وزيرة النقل تتفقد إدارة الأرصاد الجوية

وأكدت الوزيرة التهتموني خلال الزيارة على الدور الحيوي الذي تلعبه الأرصاد الجوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن خدمات الأرصاد تؤثر بشكل مباشر على المواطنين في كل مناحي الحياة.
كما أثنت على الجهود المبذولة من قبل كوادر الأرصاد الجوية ودقة النشرات الصادرة، والتي تسهم في التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات من خلال التنبؤات الجوية الدقيقة والتحذيرات المبكرة.
-
أخبار متعلقة
-
"الأحوال المدنية": إطلاق خدمة الشهادات الرقمية قريبًا
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمي يشكل قوة حيوية في إطار القضايا الإقليمية والدولية
-
توضيح حول اعلان عطلة بسبب المنخفض القطبي
-
حافلة نقل مجانية من مادبا إلى مدينة الأمير هاشم للشباب
-
مديريات أوقاف إربد تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان
-
الموافقة على مشروع قانون لزيادة الاستثمار في قطاع الغاز بالأردن
-
قرارات وتشريعات حكومية لتعزيز قطاع الزراعة ودعم الصادرات الوطنية
-
مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى