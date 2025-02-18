وزيرة النقل تتفقد إدارة الأرصاد الجوية

الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، إدارة الأرصاد الجوية للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الحالة الجوية المرتقبة التي ستؤثر على المملكة نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.



وأكدت الوزيرة التهتموني خلال الزيارة على الدور الحيوي الذي تلعبه الأرصاد الجوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن خدمات الأرصاد تؤثر بشكل مباشر على المواطنين في كل مناحي الحياة.

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