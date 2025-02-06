وزير الأوقاف: اختيار مواليد 1953/3/31 فما دون لأداء فريضة الحج للعام الحالي

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة اختيار مواليد 1953/3/31 فما دون لأداء فريضة الحج للعام الحالي.

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وقال الخلايلة اليوم الخميس، إن عدد الذين تقدموا لأداء الحج عبر المنصة الإلكترونية نحو 29 ألف شخص، فيما تبلغ حصة الأردن من الحجاج نحو 8 آلاف حاج بالإضافة إلى 4500 حاج من عرب 1948.

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن وهو العدد المقرر للمملكة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.