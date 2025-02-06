وزير الأوقاف: اختيار مواليد 1953/3/31 فما دون لأداء فريضة الحج للعام الحالي

ودعا الوزير، الحاصلين على تأشيرات الحج إلى مراجعة مديريات الأوقاف بالمملكة واستلام تصاريح الحج اعتبارا من يوم السبت المقبل لاستكمال الإجراءات لدى المكاتب المعتمدة.
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