 
الخميس 2025-02-06 01:52 م
 

وزير الأوقاف: اختيار مواليد 1953/3/31 فما دون لأداء فريضة الحج للعام الحالي

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي
الخميس، 06-02-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة اختيار مواليد 1953/3/31 فما دون لأداء فريضة الحج للعام الحالي.

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وقال الخلايلة اليوم الخميس، إن عدد الذين تقدموا لأداء الحج عبر المنصة الإلكترونية نحو 29 ألف شخص، فيما تبلغ حصة الأردن من الحجاج نحو 8 آلاف حاج بالإضافة إلى 4500 حاج من عرب 1948.

 

وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن وهو العدد المقرر للمملكة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.


ودعا الوزير، الحاصلين على تأشيرات الحج إلى مراجعة مديريات الأوقاف بالمملكة واستلام تصاريح الحج اعتبارا من يوم السبت المقبل لاستكمال الإجراءات لدى المكاتب المعتمدة.

 
gnews

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