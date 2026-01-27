وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السوري التعاون المشترك

وأكد الخلايلة، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، شكري والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياّ، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على توسيع آفاق التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز قيم الوحدة والمودة.
وأشار إلى مجالات عمل وزارة الأوقاف في الدعوة إلى الله، ورعاية المساجد وتطوير رسالتها، وتأهيل الأئمة والوعاظ، والتعليم الشرعي، وتقديم خطاب إسلامي وسطي يعكس الصورة المشرقة للإسلام، فضلاّ عن دور الوزارة التنموي والاقتصادي من خلال برامج صندوق الزكاة، وصندوق الحج، وتنمية أموال الأوقاف.
