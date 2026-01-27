وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السوري التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، مع وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، التعاون في مجالات الأوقاف والعمل الدعوي.

وأكد الخلايلة، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، شكري والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياّ، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على توسيع آفاق التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز قيم الوحدة والمودة.