الأربعاء 2026-01-28 12:20 ص

وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السوري التعاون المشترك

الثلاثاء، 27-01-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، مع وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، التعاون في مجالات الأوقاف والعمل الدعوي.

وأكد الخلايلة، لدى استقباله اليوم الثلاثاء، شكري والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياّ، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على توسيع آفاق التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز قيم الوحدة والمودة.


وأشار إلى مجالات عمل وزارة الأوقاف في الدعوة إلى الله، ورعاية المساجد وتطوير رسالتها، وتأهيل الأئمة والوعاظ، والتعليم الشرعي، وتقديم خطاب إسلامي وسطي يعكس الصورة المشرقة للإسلام، فضلاّ عن دور الوزارة التنموي والاقتصادي من خلال برامج صندوق الزكاة، وصندوق الحج، وتنمية أموال الأوقاف.

 
 


