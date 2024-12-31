وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في لواء الرصيفة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، في لواء الرصيفة اليوم الثلاثاء، مسجد "بر الوالدين" الذي أقيم على نفقة المحسن الدكتور اجود النجار.

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