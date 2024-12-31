وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في لواء الرصيفة

وأكد الخلايلة أهمية المساجد كمنارات يسترشد بها المسلم في حياته، ويستمد منها مقومات دينه، لافتا إلى أن المسجد محراب الصلة بالله ومكان التربية الإيمانية والخلقية، وأول مدرسة انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في الإسلام، وأخرجت قادة وعلماء غيروا وجه التاريخ.
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