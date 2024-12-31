 
الثلاثاء 2024-12-31 08:54 م
 

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في لواء الرصيفة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
الثلاثاء، 31-12-2024 07:56 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، في لواء الرصيفة اليوم الثلاثاء، مسجد "بر الوالدين" الذي أقيم على نفقة المحسن الدكتور اجود النجار.

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وأكد الخلايلة أهمية المساجد كمنارات يسترشد بها المسلم في حياته، ويستمد منها مقومات دينه، لافتا إلى أن المسجد محراب الصلة بالله ومكان التربية الإيمانية والخلقية، وأول مدرسة انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في الإسلام، وأخرجت قادة وعلماء غيروا وجه التاريخ.

 

 
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