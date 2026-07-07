وزير الأوقاف يفتتح مسجد إسكان الكهرباء الكبير في القويسمة

وأشار الخلايلة إلى فضل بناء المساجد في الدنيا والآخرة، وأنها علامة إيمان ومحبة وإقبال على الله تعالى، مؤكدا أن المسجد ليس مجرد بناء مادي، بل بناء للقلوب، ومكانًا للعبادة، ومدرسة لتعلم الدين والقرآن، والتواصل بين الناس.
وأكد أهمية المساجد في بناء المجتمعات وتعزيز الوحدة والتضامن بين أفرادها، وتخريج العظماء من القادة والعلماء.
ويتسع المسجد الذي أقيم على أرض مساحتها 500 متر مربع تبرع بها أحد المحسنين، ويضم مصلى للرجال بمساحة 360 مترا مربعا، وآخر للنساء بمساحة 360 مترا مربعا، وسكنين للإمام والمؤذن، إضافة إلى متوضأ ومرافق صحية.
وحضر الافتتاح مدير أوقاف عمّان الثالثة راكان الزوري الخضير وعدد من وجهاء وأبناء المنطقة.
من جانبه، أكد مدير أوقاف عمّان الثالثة راكان الزوري الخضير، أن الاهتمام بالمساجد، وتعزيز دورها الديني والاجتماعي من خلال الأنشطة الدينية، ومركز إعداد للأجيال القادمة.
وأضاف أن افتتاح المسجد بالتزامن مع إطلاق وزارة الأوقاف مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار: "النظافة من الإيمان.. بيئة أنقى... ومجتمع أرقى"، مما يعكس تكامل رسالة عمارة المساجد مع بناء الأجيال وغرس القيم الإسلامية والبيئية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
-
أخبار متعلقة
-
مناشدة بالبحث عن مفقودة ستينية في عمّان
-
بلدية عجلون تطلق خدمة إصدار مخطط الموقع التنظيمي إلكترونيا
-
الأميرة غيداء تلقي كلمة في مؤتمر مؤسسة ستافروس نياركوس في أثينا
-
توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة
-
افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية
-
اتفاقية لإنشاء مصنع خياطة في البترا يوفر أكثر من 100 فرصة عمل محلية
-
الدفاع المدني والشرطة يخمدان حريق داخل أحد المصانع في محافظة العقبة
-
صندوق الائتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في محافظة معان