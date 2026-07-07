وزير الأوقاف يفتتح مسجد إسكان الكهرباء الكبير في القويسمة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الثلاثاء، مسجد إسكان الكهرباء الكبير في منطقة أبو علندا في لواء القويسمة.

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وأشار الخلايلة إلى فضل بناء المساجد في الدنيا والآخرة، وأنها علامة إيمان ومحبة وإقبال على الله تعالى، مؤكدا أن المسجد ليس مجرد بناء مادي، بل بناء للقلوب، ومكانًا للعبادة، ومدرسة لتعلم الدين والقرآن، والتواصل بين الناس.



وأكد أهمية المساجد في بناء المجتمعات وتعزيز الوحدة والتضامن بين أفرادها، وتخريج العظماء من القادة والعلماء.



ويتسع المسجد الذي أقيم على أرض مساحتها 500 متر مربع تبرع بها أحد المحسنين، ويضم مصلى للرجال بمساحة 360 مترا مربعا، وآخر للنساء بمساحة 360 مترا مربعا، وسكنين للإمام والمؤذن، إضافة إلى متوضأ ومرافق صحية.



وحضر الافتتاح مدير أوقاف عمّان الثالثة راكان الزوري الخضير وعدد من وجهاء وأبناء المنطقة.



من جانبه، أكد مدير أوقاف عمّان الثالثة راكان الزوري الخضير، أن الاهتمام بالمساجد، وتعزيز دورها الديني والاجتماعي من خلال الأنشطة الدينية، ومركز إعداد للأجيال القادمة.