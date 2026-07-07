الثلاثاء 2026-07-07 06:27 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجد إسكان الكهرباء الكبير في القويسمة

ل
جانب من الافتتاح
 
الثلاثاء، 07-07-2026 06:21 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الثلاثاء، مسجد إسكان الكهرباء الكبير في منطقة أبو علندا في لواء القويسمة.

اضافة اعلان


وأشار الخلايلة إلى فضل بناء المساجد في الدنيا والآخرة، وأنها علامة إيمان ومحبة وإقبال على الله تعالى، مؤكدا أن المسجد ليس مجرد بناء مادي، بل بناء للقلوب، ومكانًا للعبادة، ومدرسة لتعلم الدين والقرآن، والتواصل بين الناس.


وأكد أهمية المساجد في بناء المجتمعات وتعزيز الوحدة والتضامن بين أفرادها، وتخريج العظماء من القادة والعلماء.


ويتسع المسجد الذي أقيم على أرض مساحتها 500 متر مربع تبرع بها أحد المحسنين، ويضم مصلى للرجال بمساحة 360 مترا مربعا، وآخر للنساء بمساحة 360 مترا مربعا، وسكنين للإمام والمؤذن، إضافة إلى متوضأ ومرافق صحية.


وحضر الافتتاح مدير أوقاف عمّان الثالثة راكان الزوري الخضير وعدد من وجهاء وأبناء المنطقة.


من جانبه، أكد مدير أوقاف عمّان الثالثة راكان الزوري الخضير، أن الاهتمام بالمساجد، وتعزيز دورها الديني والاجتماعي من خلال الأنشطة الدينية، ومركز إعداد للأجيال القادمة.


وأضاف أن افتتاح المسجد بالتزامن مع إطلاق وزارة الأوقاف مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار: "النظافة من الإيمان.. بيئة أنقى... ومجتمع أرقى"، مما يعكس تكامل رسالة عمارة المساجد مع بناء الأجيال وغرس القيم الإسلامية والبيئية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران

عربي ودولي رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد إسكان الكهرباء الكبير في القويسمة

هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة

عربي ودولي هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة

ب

أخبار محلية مناشدة بالبحث عن مفقودة ستينية في عمّان

التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية

كأس العالم التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية

ب

أخبار محلية بلدية عجلون تطلق خدمة إصدار مخطط الموقع التنظيمي إلكترونيا

الأميرة غيداء تلقي كلمة في مؤتمر مؤسسة ستافروس نياركوس في أثينا

أخبار محلية الأميرة غيداء تلقي كلمة في مؤتمر مؤسسة ستافروس نياركوس في أثينا

ب

أخبار محلية توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة



 
 






الأكثر مشاهدة

 