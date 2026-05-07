وزير الأوقاف يفتتح مسجد مشاري الغزالي في مرج الحمام

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، مسجد مشاري الغزالي في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان، الذي بُني بتبرع من المحسن الكويتي مشاري محمد الغزالي.

وأكد الخلايلة خلال حفل الافتتاح أهمية عمارة المساجد ماديًا ومعنويًا، مشيدًا بالدور الخيري والإنساني الذي يقدمه المحسنون من دولة الكويت الشقيقة في دعم مشاريع بناء المساجد ورعاية بيوت الله، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وأشار إلى أن عمارة المساجد لا تقتصر على التشييد والبناء، بل تشمل إعمارها بالذكر وتلاوة القرآن وحلقات العلم والمحافظة على الصلوات، داعيًا أبناء المنطقة إلى الحفاظ على المسجد وإدامة رسالته الدينية والاجتماعية.