وزير الأوقاف يفتتح مسجد يونس بشير في أبو علندا

وألقى الخلايلة خطبتي الجمعة، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، حيث أكد أهمية الشهادتين لله بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، كأعظم أركان الإسلام وبوابة الدخول فيه.
وأشار إلى أن عمارة المسجد بالبناء والعبادة تجسد مكانته في تشكيل شخصية المسلم وبناء الحضارة، وهو أول أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة.
وأقيم المسجد كصدقة جارية عن روح المرحوم الحاج يونس بشير، على أرض مساحتها دونمان، بمساحة بناء 1600 متر مربع، ويتكون المبنى من طابقين، تضم مسجدا يتسع لـ900 مصل، ومسجدا للنساء يتسع لـ 150 مصلية، إضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن، وسكن للإمام ومرافق صحية.
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