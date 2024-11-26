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وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في إربد

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
الثلاثاء، 26-11-2024 06:42 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبّي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة، في حرم كلية نسيبة المازنية بمنطقة حوارة في محافظة إربد.

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وأكد الخلايلة أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة على الدوام كانت في النزول إلى الميدان.
وقال إن الملتقيات الخيريّة والوعظيّة، تشكل فرصة لمراجعة كل ما يتعلّق بقطاع الأوقاف وصندوق الزكاة في كل منطقة، وإن الوزارة دأبت على إقامة ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والطبية للتواصل مع المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الدينية والدعوية والأخلاقية والوطنيّة.

 
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