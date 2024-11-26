وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في إربد

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبّي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيريّة، في حرم كلية نسيبة المازنية بمنطقة حوارة في محافظة إربد.

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