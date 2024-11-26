وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري والطبي في إربد

وأكد الخلايلة أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة على الدوام كانت في النزول إلى الميدان.
وقال إن الملتقيات الخيريّة والوعظيّة، تشكل فرصة لمراجعة كل ما يتعلّق بقطاع الأوقاف وصندوق الزكاة في كل منطقة، وإن الوزارة دأبت على إقامة ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والطبية للتواصل مع المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الدينية والدعوية والأخلاقية والوطنيّة.
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