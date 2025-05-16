وزير الأوقاف يكشف تفاصيل هامة عن سبب الوفيات في حج العام الماضي

وأوضح الخلايلة، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة لم تسجل أي حادثة تعرض لها الحجاج المسجلون رسميًا عبر بعثة الحج الأردنية منذ ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الحجاج المسجلين عبر القنوات الرسمية يتمتعون بخدمات متكاملة تشمل المرافقة الطبية والرعاية والإقامة المناسبة.
وأشار الوزير إلى أن غالبية الوفيات التي وقعت في موسم الحج الماضي كانت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مضيفًا أن هؤلاء الحجاج لم يكونوا ضمن بعثة الوزارة، وافتقروا إلى وجود مرافقين أو أطباء مختصين معهم.
وكشف الخلايلة أن الوزارة حولت 10 شركات إلى المدعي العام بسبب قيامها بالإعلان عن رحلات حج خارج الأطر الرسمية المعتمدة، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه الجهات.
وختم الخلايلة تصريحه بالقول: "الله لم يفرض الحج إلا على المستطيع، فلماذا تلقي بنفسك إلى التهلكة؟"، في إشارة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية والاشتراطات الصحية والشرعية لأداء هذه الفريضة بأمان وسلامة.
جدير بالذكر أن "99" حاج أردني توفوا أثناء موسم الحج العام الماضي ، في حادثة مأساوية آلمت الشعب الأردني
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