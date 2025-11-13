وزير الأوقاف ينعى رئيس مجلس أوقاف القدس

وتقدم الخلايلة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة المرحوم وذويه، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
وقد تقلد المرحوم الشيخ عبد العظيم مناصب عدة في المحاكم الشرعية، منها رئيساً للكتاب ثم قاضياً شرعياً في مدن أريحا ونابلس والخليل والقدس ثم عضواً في محكمة الاستئناف الشرعية وقائماً بأعمال قاضي القضاة في القدس ابتداءً من عام 1998م، وأنتدب عام 1989م ليتولى منصب مساعد الأمين العام لشؤون الضفة الغربية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ثم أصبح مساعداً للأمين العام لشؤون القدس بالإضافة لعمله قائماً بأعمال قاضي القضاة في القدس، وعين عضواً في مجلس الأوقاف في القدس لدورات متعاقبة ثم أصبح رئيساً لها.
-
