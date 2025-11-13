الخميس 2025-11-13 11:39 م
 

وزير الأوقاف ينعى رئيس مجلس أوقاف القدس

ب
أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري-  نعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وأمين عام الوزارة الدكتور عبداللّه العقيل وكافة موظفي الوزارة ببالغ الحزن وعميق الاسى سماحة الشيخ عبدالعظيم رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وتقدم الخلايلة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة المرحوم وذويه، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.


وقد تقلد المرحوم الشيخ عبد العظيم مناصب عدة في المحاكم الشرعية، منها رئيساً للكتاب ثم قاضياً شرعياً في مدن أريحا ونابلس والخليل والقدس ثم عضواً في محكمة الاستئناف الشرعية وقائماً بأعمال قاضي القضاة في القدس ابتداءً من عام 1998م، وأنتدب عام 1989م ليتولى منصب مساعد الأمين العام لشؤون الضفة الغربية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ثم أصبح مساعداً للأمين العام لشؤون القدس بالإضافة لعمله قائماً بأعمال قاضي القضاة في القدس، وعين عضواً في مجلس الأوقاف في القدس لدورات متعاقبة ثم أصبح رئيساً لها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

عربي ودولي إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

عربي ودولي لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

عربي ودولي الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

عربي ودولي مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

فلسطين إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

ل

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

عربي ودولي اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية



 
 





الأكثر مشاهدة