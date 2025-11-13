وزير الأوقاف ينعى رئيس مجلس أوقاف القدس

الوكيل الإخباري- نعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وأمين عام الوزارة الدكتور عبداللّه العقيل وكافة موظفي الوزارة ببالغ الحزن وعميق الاسى سماحة الشيخ عبدالعظيم رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

وتقدم الخلايلة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة المرحوم وذويه، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.