الثلاثاء 2026-01-13 02:36 م

وزير الإدارة المحلية: الفيضانات تحدث في كل العالم

أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 01:04 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن حجم الهطل المطري 70–80 ملم في محافظات الوسط وهو ما يفوق قدرة البنية التحتية.

وأضاف المصري تعليقا على الفائدة من تصنيف المنخفض الجوي في ظل تكرار المشاكل نفسها بكل منخفض: " يوجد بؤر ساخنة وأولويات والحكومة ستنفق ما يزيد عن 20 مليون دينار لمعالجة هذه البؤر"، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وتابع: "أود التذكير بأن الفيضانات تحدث في كل العالم وحصلت بدبي وقطر وإيطاليا وماليزيا (...)".


وتحدّث المصري عن إنفاق سيتم يقيمة تزيد عن 20 مليون دينار لمعالجة البؤر، والعام المقبل سيجري إنفاق المبلغ نفسه لحل المشكلة كاملة.


وأضاف أنه من تاريخ 14 إلى 21 ستعالج أهم البؤر الموجودة، مشيرا إلى أن المنخفض سيمتد للجنوب.


وشدد على أن معدل تساقط الأمطار في وقت قصير كان كثيفا جدا في المحافظات الوسطى (عمّان، البلقاء، مأدبا، الزرقاء)، مشيرا إلى حدوث بعض الانهيارات الصخرية والترابية، ما أدى إلى إغلاق بعض العبّارات.

 
 


