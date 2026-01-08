وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم

والتقى المصري برؤساء لجان البلديات إلى جانب الكوادر المعنية، لبحث التحديات وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للظروف الجوية غير المستقرة.
وأكد المصري، خلال اللقاء الذي حضره محافظ الطفيلة سلطان الماضي، أهمية تكاتف الجهود بين الوزارة والبلديات للاستجابة السريعة والفعّالة لمتطلبات المواطنين في أعقاب المنخفض، مشدداً على ضرورة معالجة البؤر الساخنة التي ظهرت خلال موجة الأمطار والسيول الأخيرة، والعمل على رفع جاهزية الآليات والفرق الفنية للتدخل الفوري عند الحاجة، لا سيما خلال الأيام المقبلة التي يُتوقع أن تشهد هطولات مطرية غزيرة ضمن محور الوقاية.
وبين المصري أن كميات الهطل المطري الكبير التي شهدتها عدة محافظات في المملكة فاقت قدرة البنية التحتية التقليدية على الاستيعاب، ما يستدعي اللجوء إلى حلول مؤقتة وعاجلة للتعامل مع تداعياتها، بالتوازي مع إعداد وتنفيذ حلول هندسية علمية دائمة ومستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: صلاحيات أوسع لمديريات التخطيط والتراخيص في النظام الجديد
-
وزير الثقافة: إنشاء فرع لمعهد الفنون وحديقة ثقافية في الرمثا
-
بلدية الكرك تعقد اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ
-
الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"
-
الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمّان
-
الملك: القمة الأردنية الأوروبية مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية
-
رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار
-
رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل