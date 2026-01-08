وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم

الخميس 2026-01-08 05:09 م

الخميس، 08-01-2026 04:35 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الخميس، بلديات الطفيلة الكبرى وبصيرا والقادسية والحسا، واطلع على واقع الآثار التي خلفها المنخفض الجوي الأخير وأثر على عدد من المناطق في المملكة.

والتقى المصري برؤساء لجان البلديات إلى جانب الكوادر المعنية، لبحث التحديات وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للظروف الجوية غير المستقرة.


وأكد المصري، خلال اللقاء الذي حضره محافظ الطفيلة سلطان الماضي، أهمية تكاتف الجهود بين الوزارة والبلديات للاستجابة السريعة والفعّالة لمتطلبات المواطنين في أعقاب المنخفض، مشدداً على ضرورة معالجة البؤر الساخنة التي ظهرت خلال موجة الأمطار والسيول الأخيرة، والعمل على رفع جاهزية الآليات والفرق الفنية للتدخل الفوري عند الحاجة، لا سيما خلال الأيام المقبلة التي يُتوقع أن تشهد هطولات مطرية غزيرة ضمن محور الوقاية.


وبين المصري أن كميات الهطل المطري الكبير التي شهدتها عدة محافظات في المملكة فاقت قدرة البنية التحتية التقليدية على الاستيعاب، ما يستدعي اللجوء إلى حلول مؤقتة وعاجلة للتعامل مع تداعياتها، بالتوازي مع إعداد وتنفيذ حلول هندسية علمية دائمة ومستدامة.

 
 


