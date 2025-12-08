الإثنين 2025-12-08 11:18 م

وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق

جانب من الجولة
الإثنين، 08-12-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال جولة ميدانية اليوم الاثنين، المشروع التنموي السياحي في قضاء الأزرق.

واستمع المصري إلى عرضٍ قدّمه مدير شباب محافظة الزرقاء عمر العزام حول مقترح الوزارة المتعلق بنقل مركز شباب وشابات الأزرق إلى أحد مباني المشروع، حيث تمت الموافقة والتوجيه بإنجاز الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عملية النقل بأعلى مستويات الكفاءة.


وأكد المصري بحضور رئيس لجنة بلدية الأزرق الدكتور خالد البلوي، ومدير المشروع أسامة حسن، أن دعم قطاع الشباب يشكّل أولوية في برامج التنمية المحلية، مشيرا الى أن توفير بيئة آمنة ومحفزة لشباب وشابات الأزرق يأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز مشاركتهم وتمكينهم في مجتمعاتهم المحلية.


إلى ذلك تفقد العزام مركز شباب وشابات الأزرق برفقة كوادر المديرية، واطلع على سير العمل، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب، وتوفير أفضل السبل لدعم احتياجاتهم.

 
 










