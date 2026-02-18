وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة

03:48 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، بلدية حوض الديسة، حيث اطلع على الإجراءات المالية والإدارية المتبعة في البلدية، وواقع العمل البلدي، واستعدادات البلدية لشهر رمضان المبارك، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





واستمع الوزير إلى إيجاز قدمه رئيس لجنة البلدية، راشد الزوايدة، حول الإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة، إضافة إلى التحديات التي تواجه سير العمل، وواقع خدمات النظافة العامة والاحتياجات اللازمة لتطويرها.



كما اطلع المصري على استعدادات البلدية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وخططها لتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وضمان توفر السلع وسلامتها، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى خدمة المواطنين خلال الشهر الفضيل.



وأكد الوزير أهمية تعزيز مستوى الخدمات البلدية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، مشددا على ضرورة تطوير منظومة النظافة العامة ودعمها بالآليات والمعدات اللازمة.



وأشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة، بما يعزز مكانة الديسة كوجهة سياحية، ويسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.



