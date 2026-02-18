وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة

واستمع الوزير إلى إيجاز قدمه رئيس لجنة البلدية، راشد الزوايدة، حول الإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة، إضافة إلى التحديات التي تواجه سير العمل، وواقع خدمات النظافة العامة والاحتياجات اللازمة لتطويرها.
كما اطلع المصري على استعدادات البلدية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وخططها لتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وضمان توفر السلع وسلامتها، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى خدمة المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وأكد الوزير أهمية تعزيز مستوى الخدمات البلدية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، مشددا على ضرورة تطوير منظومة النظافة العامة ودعمها بالآليات والمعدات اللازمة.
وأشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة، بما يعزز مكانة الديسة كوجهة سياحية، ويسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
"المعونة الوطنية" ينفذ برامج تدريبية للأسر المنتفعة
-
جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تكرم عددا من التربويين
-
الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول أول أيام شهر رمضان
-
الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه
-
الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان
-
وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان
-
بمناسبة شهر رمضان .. وزير الداخلية يفرج عن مئات الموقوفين إداريًا