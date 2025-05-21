وزير الإدارة المحلية يتفقد سير العمل في بلدية بيرين

وبحث الوزير، خلال لقائه رئيس البلدية وهبي الزواهرة، أوجه التعاون لدعم الجهود الخدمية والتنموية في قضاء بيرين، واطّلع على أبرز إنجازات البلدية ومشاريعها، وفي مقدمتها حوسبة عدد من خدماتها وإجراءاتها الإدارية.
وأكد المصري أن البلديات تُعدّ نقطة الارتكاز في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، نظراً لقربها المباشر من المجتمع المحلي وقدرتها على رصد احتياجاته، مشيداً بجهود البلدية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
من جهته، استعرض الزواهرة أبرز المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة، وجهود البلدية في تقديم أفضل الخدمات، وأهم التحديات التي تعيق عملها، معرباً عن تقديره لزيارة الوزير وتوجيه المعنيين بدراسة المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
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