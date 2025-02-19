وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد

الوكيل الإخباري- - أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، أهمية وجود خطط استراتيجية للبلديات، ووضع خطط تنفيذية لها، بالإضافة إلى معايير لقياس الأداء.

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جاء ذلك خلال إطلاق الوزير الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد الكبرى للأعوام 2024-2027، بحضور رئيس البلدية، الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، وعدد من رؤساء بلديات المحافظة.