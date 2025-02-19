 
الأربعاء 2025-02-19 05:41 م
 

وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد
الأربعاء، 19-02-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري-   - أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، أهمية وجود خطط استراتيجية للبلديات، ووضع خطط تنفيذية لها، بالإضافة إلى معايير لقياس الأداء.

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جاء ذلك خلال إطلاق الوزير الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد الكبرى للأعوام 2024-2027، بحضور رئيس البلدية، الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، وعدد من رؤساء بلديات المحافظة.


وقال المصري إن هذه الخطة جزء أساسي من العمل، ويتوجب على أي مجلس بلدي وضع خطته الاستراتيجية بما يتناسب مع طبيعة البلدية وإمكاناتها.

 
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