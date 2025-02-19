وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد

جاء ذلك خلال إطلاق الوزير الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد الكبرى للأعوام 2024-2027، بحضور رئيس البلدية، الدكتور نبيل الكوفحي، ورئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، وعدد من رؤساء بلديات المحافظة.
وقال المصري إن هذه الخطة جزء أساسي من العمل، ويتوجب على أي مجلس بلدي وضع خطته الاستراتيجية بما يتناسب مع طبيعة البلدية وإمكاناتها.
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