وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة إدبيان في ناعور

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الأحد، قاعة إدبيان متعددة الأغراض التابعة إلى بلدية ناعور، والتي تم تنفيذها بتمويل من صندوق البلدية.

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وهنأ المصري خلال حفل الافتتاح بحضور متصرف لواء ناعور الدكتور محمد الحسامي، وجمع غفير من أبناء المنطقة، بافتتاح مشروع القاعة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن البلديات تواصل تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.