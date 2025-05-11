وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة إدبيان في ناعور

وهنأ المصري خلال حفل الافتتاح بحضور متصرف لواء ناعور الدكتور محمد الحسامي، وجمع غفير من أبناء المنطقة، بافتتاح مشروع القاعة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن البلديات تواصل تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة، أن القاعة جاءت استجابة لمطالب الأهالي، وستسهم في زيادة إيرادات البلدية، مشيرا إلى أنها جزء من سلسلة مشاريع لتعزيز البنية التحتية.
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