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وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة إدبيان في ناعور

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الادارة المحلية
 
الأحد، 11-05-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الأحد، قاعة إدبيان متعددة الأغراض التابعة إلى بلدية ناعور، والتي تم تنفيذها بتمويل من صندوق البلدية.

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وهنأ المصري خلال حفل الافتتاح بحضور متصرف لواء ناعور الدكتور محمد الحسامي، وجمع غفير من أبناء المنطقة، بافتتاح مشروع القاعة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن البلديات تواصل تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.


من جانبه، أوضح رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة، أن القاعة جاءت استجابة لمطالب الأهالي، وستسهم في زيادة إيرادات البلدية، مشيرا إلى أنها جزء من سلسلة مشاريع لتعزيز البنية التحتية.

 
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