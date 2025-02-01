وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة نادي ماعين في مادبا

وقال المصري، إن هذه الفعالية اليوم تأتي بمناسبة عزيزة علينا وهي ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والاحتفال فيها يكون بالإنجاز.
ودعا إلى التركيز على التنمية المحلية من خلال التعاون بين البلدية ومجلس المحافظة لإيجاد فرص عمل لا سيما أن مادبا تتميز بميزات سياحية وزراعية.
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