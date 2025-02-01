وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة نادي ماعين في مادبا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، قاعة نادي ماعين الرياضي في مادبا التي نفذت ضمن مخصصات مجلس محافظة مادبا للعام 2024.

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وقال المصري، إن هذه الفعالية اليوم تأتي بمناسبة عزيزة علينا وهي ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والاحتفال فيها يكون بالإنجاز.