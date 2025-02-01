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وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة نادي ماعين في مادبا

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الادارة المحلية
السبت، 01-02-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، قاعة نادي ماعين الرياضي في مادبا التي نفذت ضمن مخصصات مجلس محافظة مادبا للعام 2024.

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وقال المصري، إن هذه الفعالية اليوم تأتي بمناسبة عزيزة علينا وهي ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والاحتفال فيها يكون بالإنجاز.


ودعا إلى التركيز على التنمية المحلية من خلال التعاون بين البلدية ومجلس المحافظة لإيجاد فرص عمل لا سيما أن مادبا تتميز بميزات سياحية وزراعية.

 
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