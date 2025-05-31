وزير الإدارة المحلية يهنئ مجلس نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- قدّم وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، التهنئة لنقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة وأعضاء مجلس النقابة، بمناسبة نيلهم ثقة الهيئة العامة في انتخابات النقابة الأخيرة.

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وأكد المصري، خلال زيارته لمقر النقابة، أهمية الدور الوطني والمهني الذي تؤديه نقابة المهندسين، مشيدا بجهودها في تقديم الخدمات الهندسية والفنية التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية.