وزير الإدارة المحلية يهنئ مجلس نقابة المهندسين

وأكد المصري، خلال زيارته لمقر النقابة، أهمية الدور الوطني والمهني الذي تؤديه نقابة المهندسين، مشيدا بجهودها في تقديم الخدمات الهندسية والفنية التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية.
وأشار إلى أهمية التعاون الدائم والمستمر مع نقابة المهندسين، مبينا استعداد الوزارة لتوسيع مجالات التعاون، حيث تم الاتفاق على تعزيز العمل المشترك في إعداد المخططات الهندسية وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات والنقابة.
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